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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı dördüncü birleşimi Kültürpark 4 No'lu Hol'de yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in idaresindeki meclis oturumunda partilerin grup başkanvekillerinin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dair temennileri gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, “37 yıl önce iki gazetecinin Filistinli kadın ve çocuklarla ilgili yazdıkları ‘Geri Döneceğiz’ adlı kitabı çevirmiştim. O kitapta gazeteciler, Filistinli mülteci çocukların şimdi oralarda yeni bir oyun oynadıklarını anlatıyorlardı. Oradan bir cümle paylaşmak istiyorum. Batıda bu oyun körebe olarak bilinir. Filistinli çocuklar buna başka bir isim bulmuşlar. ‘Hayatta kalma’ Ben de diliyorum ki çocuklar Filistin’de yine körebe oynasınlar” dedi.

“Barışı Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e borçluyuz”

Mustafa Kemal Atatürk'ün dış politikasına da dikkat çeken Başkan Soyer, “Atatürk’ü rahmetle anmak istiyorum. Çünkü içinde yaşadığımız bu coğrafyada; Irak, İran, Suriye, Filistin’de savaşlar on yıllardır sürüyor. Bütün bunlar olup biterken, çocuklar, kadınlar, insanlar ölürken eğer biz bu coğrafyada yüz yıldır kesintisiz barış yaşıyorsak bunu Cumhuriyete ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Buradan Atatürk'ü bir kez daha rahmetle analım ve şükranlarımızı sunalım” diye konuştu.