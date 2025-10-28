Başkan Tetik’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet’in ilanının 102’inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin azim ve kararlılıkla kazandığı büyük zaferin, Cumhuriyetimizin ilanının 102. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin yegâne simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakârlıklarıyla elde edilen bu değerli mirası korumak, geliştirmek hepimizin en önemli görevidir. 29 Ekim sadece bir bayram değil, aynı zamanda özgürlüğümüzün, demokrasiye olan bağlılığımızın ve milletçe bir arada olmanın ifadesidir. Cumhuriyetimizin sağladığı imkanlarla büyüyen, gelişen ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşan bir ülke olmak için çalışmaya, halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu bayramda ülkemizin her köşesinde birlik ve beraberlik içinde, coşkuyla kutlamalar yapacağız” dedi.

Nazilli’de yapılacak kutlamalara tüm Nazilli halkını davet eden Başkan Tetik, “29 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da yapılacak Fener Alayı sonrası Cumhuriyet Meydanımızda marşlarımız eşliğinde coşkulu bir kutlama yapacağız. Tüm hemşehrilerimizi ellerinde Türk Bayrakları ile bu coşkuyu paylaşmaya davet ediyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” sözlerini kaydetti.