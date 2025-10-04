İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuk’un Zeytinköy Mahallesi’nde çiftçilerle birlikte nar hasadına katıldı. Başkan Tugay, üreticilerle sohbet ederek taleplerini dinledi ve tarımsal kalkınma için sürdürülen projeleri yerinde inceledi.

Hasat etkinliğine Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, bürokratlar, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.

Çiftçilerin taleplerini dinledi

Köy kahvesinde üreticilerle bir araya gelen Başkan Tugay, nar, ayva ve mandalina üreticilerinden bu yılki rekolte ve üretim koşulları hakkında bilgi aldı. Çiftçilerin taleplerini not alan Tugay, eksiklerin giderilmesi için yerinde talimat verdi.

Nar hasadına katıldı

Zeytinköy Turizm Geliştirme ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret eden Başkan Tugay, nar hasadına katılarak üreticilerle birlikte Küçük Menderes Havzası’nın bereketli narlarını topladı.

“Nar bereketin simgesidir” diyen Başkan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bölge meyve üretiminde İzmir’in üslerinden biri. Çiftçilerimiz kaliteli üretim yapıyor. Narlar büyük oranda ihracata gidiyor. Buradaki başarılı çalışmanın mimarı olan herkesi tebrik ediyorum. Gelecek çalışarak güzel olacak. Tarıma sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Başkan Sengel: “Emin adımlarla ilerliyoruz”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise,

“Cemil Başkanımızın buraya gelmesi hepimizi memnun etti. Narın bereketi İzmir’e, oradan da Türkiye’ye yayılacak. Daha keyifli, emin adımlarla ilerliyoruz,” dedi.

Deppo Efes ziyareti

Nar hasadının ardından Başkan Tugay ve Başkan Sengel, Deppo Efes Meyve Paketleme ve Soğuk Hava Deposu’nu ziyaret etti. Tesis çalışanlarıyla sohbet eden Tugay, üreticilere bereketli bir sezon diledi. Ardından Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret ederek ürünleri inceledi.