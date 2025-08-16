İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, temmuz ayında Ödemiş’te meydana gelen yangında zarar gören Köseler Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi. Eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini duyurdu.



Köseler’de vatandaşlarla buluşma

Başkan Tugay, mahalle muhtarı Ömer Çobaner’in ev sahipliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da ziyarette yer aldı. Köy meydanında başlayan buluşma, kahvehaneye kadar devam etti. Vatandaşlar, Başkan Tugay’ı sevgiyle karşıladı; çocuklara ise oyuncak dağıtıldı.

Tarımsal üretime destek mesajı

Tugay, kırsalda üretimin önemine dikkat çekerek yangının etkilerinin telafi edileceğini belirtti. “Burası süt üretilen bir yer. Peynirin en iyisini yapmamız lazım. Çalışmalarımızı bu yönde geliştirmek zorundayız” dedi.

Öğrencilere ulaşım desteği

Mahallede yaşayan öğrencilerin okula giderken yaşadıkları ulaşım sorununu da dinleyen Tugay, “Muhtarımız öğrencilerin listesini yapsın, bize ulaştırsın. Biz de ulaşım yardımı verelim” açıklamasını yaptı.

Ödemiş Belediyesi ziyareti

Köseler ziyaretinin ardından Başkan Tugay, Ödemiş Belediyesi’ni ziyaret ederek belediye yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.