Başkan Tugay Tarafından Atamalar Yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinin 3. birleşiminde atamalar okundu. Başkan Tugay tarafından ESHOT ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na yapılan bazı atamalar dikkati çekerken Genel Sekreter Yardımcısı olarak gören yapan Ramazan Tezcan’ın 1. Derece Genel Sekreter kadrosuna atandığı ifade edildi.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre,İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kültürpark 4. Hol’de yeterli çoğunluğun oluşmasıyla CHP 1. Grup Başkanvekili Altan İnanç’ın öncülüğünde başladı. Meclis’in açılışında İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından bazı görevlendirilmeler yapıldı. Katip üyesinin okuduğu bilgilendirmede şunlar ifade edildi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76’ncı maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22’nci maddesi ve 15/01/2025 tarihli ve 11503591 sayılı Bakan Onayı ile uygun görülen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15/01/2025 tarihli ve 11503873 sayılı Yazıları gereğince, Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunda bulunan Ramazan TEZCAN'ın, 1’inci derece Genel Sekreter kadrosuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76’ncı ve 68/b maddesinin 3’üncü fıkrası (Ek paragraf: 2/7/2018 - KHK-703/172 md.) ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18/i maddesi gereği, Özel Kalem Müdürlüğü Memur kadrosunda bulunan Berk ULUSAL'ın, 1’inci derece İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı kadrosuna atamaları yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. Dr. Zafer Levent YILDIR İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.E.2396017)

ESHOT atamaları

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 ve 76'ncı maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18/i maddesi gereği İdaremiz Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Burhan ERGÜL Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna, Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı Mühendis kadrosunda bulunan Ersel ÇETİN Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanı kadrosuna, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Belma ÖZEŞ, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadrosuna, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Kader SERTPOYRAZ Daire Başkanı kadrosuna, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Tamer NURGÖZ Satın Alma Dairesi Başkanı kadrosuna, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü Uzman kadrosunda bulunan Mete GÜZELOCAK ESHOT Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı kadrosuna, İzmir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi Personel Şube Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda bulunan Esin Merve KIRKAR ESHOT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı kadrosuna, İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Banliyö Sistemleri Şube Müdürlüğü Mühendis kadrosunda bulunan Gülay UYSAL ESHOT Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosuna, Satın Alma Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Cemal METE Özel Kalem Müdürü kadrosuna, Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı Ulaşım Takip ve Organizasyon Şube Müdürü kadrosunda bulunan Süheyla PEHLİVANOĞLU ABANOZ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Proje Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürü kadrosuna, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü kadrosunda bulunan Selim DURMAZ Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alım İhaleleri Şube Müdürü kadrosuna, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Proje Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürü kadrosunda bulunan Nurtaç KAÇAMAK ÇİMEN Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü kadrosuna, Satın Alma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin Şube Müdürü kadrosunda bulunan Uğur CANBULAT Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı Ulaşım Takip ve Organizasyon Şube Müdürü kadrosuna atanmıştır. Meclisimizin bilgilenmelerini arz ederim. Dr. Cemil TUGAY İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (ESHOT-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.E.2470669)”