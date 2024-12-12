İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Aliağa'da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nden tam not aldı. Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Aliağa’ya destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Esnaf Kefalet Kooperatifi'nden Başkan Tugay’a teşekkür

Aliağa Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi’ni ziyaret eden Başkan Tugay, burada Kooperatif Başkanı Salih Yiyitalp ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yiyitalp, Başkan Tugay’a esnafa verdiği destekler için teşekkür ederken, “Hiçbir zaman desteğinizi eksik etmiyorsunuz. Verdiğiniz sözleri yerine getiriyorsunuz, teşekkür ederiz” dedi. Başkan Tugay ise, "Yurttaşlarımızı memnun etmek ve sözlerimizi yerine getirmek için çalışıyoruz. Her şey çok daha iyi olacak" şeklinde yanıt verdi.

"İyi yönetimle her şey daha güzel olacak"

Başkan Tugay, Aliağa’daki programına İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’ni ziyaret ederek devam etti. Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı Tugay, ilçedeki yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Kent Lokantası'nın Aliağa’da hizmete girmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Başkan Tugay, “Amacım şov değil, iş yapmak. İzmir ve ülkemiz için çalışıyorum. Ülkemiz çok güzel, sadece iyi yönetilmesi lazım. Ortak amacımız çocuklarımızın geleceği olmalı. Her şey çalışarak oluyor” dedi.

Belediye başkanlığı ve gelecek vizyonu

Başkan Tugay, görevi halkına hizmet etmek için sürdürdüğünü belirterek, “Rekabet düşmanlık sayılmamalı, çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. Aliağa’daki ziyaretler, Başkan Tugay’ın yerel yönetim anlayışını ve hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.