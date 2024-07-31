İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in tarihi semti Basmane’de bir dizi inceleme ve değerlendirme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2.5 saat süren turda, bölgedeki tarihi evler, yürütülen restorasyon projeleri ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Tugay, Basmane’nin kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasının önemine vurgu yaptı ve bu bölgenin nitelikli bir yaşam alanına dönüştürülmesi için kaynakların verimli kullanılacağını belirtti.

Başkan Tugay, Basmane turuna Çorakkapı Camii’nden başlayarak, Konak-Kadifekale aksında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeleri inceledi. Fettah Camii, Kumrulu Mescit, Abdullah Efendi Camii ve Bayraktar Camii gibi önemli yapılar hakkında araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi’den bilgi aldı. Ayrıca, tarihi çeşmelerin onarılması ve yeniden hizmete sunulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Tugay, Carfi Konağı ve Sakin Mekân Agora gibi restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bu projelerin Basmane’nin kültürel mirasını yaşatmada kritik bir rol oynayacağını ifade etti. Bölgesel restorasyonlar planlamasının önemine dikkat çekerek, güçlü bir ekip oluşturarak eski yapıların korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Başkan Tugay, Basmane’nin İzmir’in kültür ve tarih hazinesi olduğunu belirterek, bölgesel restorasyon planları yapacaklarını söyledi. Tugay, “Bu bölgede sahip çıkmamız gereken bir hazine var. Restorasyon ve yeniden fonksiyon kazandırma konularında güçlü bir ekip oluşturarak, kaynakları en verimli şekilde kullanacağız” dedi.

Tugay, Orhan Beşikçi ve diğer katkı sağlayıcıların desteklerinin önemli olduğunu ifade etti. “Bu projeler, Basmane’ye can suyu olacak. Anafartalar Caddesi’ni eski ihtişamına kavuşturmak için iyi bir planlama yapacağız” şeklinde konuştu.

Araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi, Basmane’nin çeşitli tarihi dönemlere ait eserleri barındıran kültürel birikimi hakkında bilgi verdi. “Başkanımızla yaptığımız bu tur, Basmane’ye can suyu olacak projeleri görmek açısından çok faydalı oldu. Yıldız Sineması, Bıçakçı Han ve Carfi Konağı gibi projelerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Beşikçi, “İyi bir planlamayla Anafartalar Caddesi’ni eski muhteşem günlerine kavuşturacağız” ifadelerini kullandı ve bölgesel restorasyon çalışmalarının önemini vurguladı.