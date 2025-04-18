İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tutuklanan arkadaşları için Kültürpark’ta oturma eylemi yapan gençlerin davetiyle bir araya geldi. Tugay, gençlerle çimlerde uzun bir sohbet gerçekleştirdi. “Bu ülke güzel yarınlara okuyan, düşünen ve korkusuzca konuşan gençler sayesinde ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Gençlerin yanında: Kültürpark’ta dayanışma buluşması

İzmir’de gençler, son dönemde artan tutuklama ve gözaltılara karşı Kültürpark Lozan Kapısı içinde oturma eylemi düzenledi. Gençler, demokratik haklara dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri bu eyleme İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı da davet etti.

Başkan Tugay, gençlerin çağrısına yanıt vererek Kültürpark’a geldi. Çimlerin üzerine oturan Tugay, eyleme katılan gençlerle bir araya gelerek yaklaşık bir saatlik bir sohbet gerçekleştirdi.

“Korku değil cesaret konuşmalı”

Gençlerle yaptığı konuşmada özgürlük vurgusu yapan Cemil Tugay şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerin tüm gücümle yanlarında olmaya söz verdim. Demokratik ve özgür bir ülkede baskı ve korkuya yer olmamalı. Bu ülke güzel yarınlara okuyan, düşünen ve düşüncelerini korkusuzca ifade eden gençlerimiz sayesinde erişecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum.”