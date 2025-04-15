Başkan Tugay’dan İzmir Mesajı 13 Yıldır Çözülemeyen Sorunları Birlikte Çözelim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda komisyon üyelikleri ve meclis görev dağılımları netleşti. Başkan Cemil Tugay ise kentsel dönüşüm, imar planları ve riskli yapıların dönüşümünde iş birliği çağrısı yaptı: “Öncülük yapmaya, adım atmaya hazırım.”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısının ilk birleşimini Başkan Dr. Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantıda meclis başkanvekilliği, encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonları için seçimler yapılırken, Başkan Tugay’ın verdiği mesajlar dikkat çekti.

Yeni görev dağılımı belli oldu

Yapılan değişiklikle İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekilliği görevine Altan İnanç'ın yerine Dr. Zafer Levent Yıldır getirildi. Yıldır, 168 oyun 155’ini alarak Meclis Başkanvekili seçildi. CHP Grup Sözcülüğü görevine ise Yağmur Yurdakul Özkan atandı.

Encümen üyelikleri gizli oyla belirlenirken, ihtisas komisyonları oy birliğiyle belirlendi. ESHOT İdare Encümeni üyeliklerine Mehmet Türkbay, Mehmet Çitak ve Erhan Erdil seçildi.

Tugay: “Bu anlayışı İzmir’de değiştirmeliyiz”

Toplantıda özellikle Karabağlar’da 13 yıldır çözülemeyen kentsel dönüşüm konusuna dikkat çeken Başkan Tugay, “Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanında insanlar 13 yıldır bekliyor. Çocuk parkı, yol, altyapı yok. Plan yapılması gerçekten zor ama bu iş artık çözülmeli. Herkes bir araya gelsin, konuşalım. Bu sürece öncülük etmeye hazırım” dedi.

İzmir’in farklı ilçelerinde yaşanan planlama ve dönüşüm sorunlarının da altını çizen Tugay, “En kötü şey, iki farklı siyasi kanattan birbirini suçlayan, vatandaşı da ortada bırakan anlayış. Bunu değiştirmeyi çok istiyorum” diye konuştu.

Dünya Bankası kredisi neden kullanılmıyor?

Tugay, İzmir’deki riskli yapıların dönüştürülmesi için Dünya Bankası’ndan sağlanan kredinin kullanılamamasına da tepki gösterdi:

“İller Bankası, TOKİ, Bakanlık bu kaynaktan uzaklaştı. Oysa bu kredi Bayraklı, Bornova gibi ilçelerdeki dönüşüm için kullanılabilir. Bu konunun siyasete kurban edilmesi İzmir halkına ihanettir.”

ESHOT kararı: “İndirim haksızca kullanılıyor”

ESHOT’un öğrenci indirimiyle ilgili düzenlemesini de savunan Tugay, “30 yaş üstü açık öğretim öğrencileri toplu taşımayı suiistimal ediyor. Haksız kullanılan her indirim, vatandaşa yapılacak hizmetin önünü kesiyor. Uygulama bu yüzden değişti” ifadelerini kullandı.

İzmir’in hafızasına vefa

Mecliste geçtiğimiz günlerde vefat eden gazeteci Okan Yüksel’in isminin Karşıyaka’daki bir caddeye verilmesi önergesi komisyonlara sevk edildi. Başkan Tugay, “Bu bizim ona olan borcumuz. Her zaman rahmet ve sevgiyle anacağız” dedi.

Yine Karşıyaka’nın eski belediye başkanlarından Nevzat Çobanoğlu’nun isminin bir bulvara verilmesi önerisi de meclise sunuldu. Tugay, “Kabul etmediği için hayattayken yapamadık. Ne yazık ki şimdi vefa zamanı” ifadelerini kullandı.