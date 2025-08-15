İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBAN hattında yaşanan çift başlılığın yol açtığı sorunlara dikkat çekerek hattın tamamının belediyeye devredilmesini istedi. Tugay, 90 dakika uygulamasının İZBAN’dan kaldırılmasının nedenlerini ve çözüm önerilerini İlkses TV’de anlattı.

“90 Dakika Adaletsizliği Sürüyor”

Tugay, “90 dakika uygulaması otobüs, metro, vapur ve tramvaylarda devam ediyor. Sorun İZBAN ile ilgili. İZBAN, bu yükü TCDD’ye bırakıyor, belediye üstleniyor. Oysa adaletli olan, yükü yüzde 50-50 paylaşmak” dedi. Tugay, TCDD’nin yetkileri uygulamada ihmal ettiğini ve sistemin belediyenin üzerine ağır yük bıraktığını ifade etti.

“İZBAN Sadece Belediyeye Ait Olmalı”

Başkan Tugay, hattın verimli çalışması için çözüm önerisini net bir şekilde ortaya koydu: “Çift başlılığı kaldırmak için ya tüm yetki ve hisseleri bize devredin ya da hattı siz işletin. Biz, hattın belediyeye devredilmesine hazırız; parasını ödemeye ve iyileştirmeler yapmaya da kararlıyız.” Tugay, TCDD’nin gecikmelerin yüzde 90’ından sorumlu olduğunu vurguladı ve ray bakımı ile sinyalizasyon konularında belediyenin yük üstlendiğini söyledi.

“İzmir Halkının Hakkını Koruyacağız”

Tugay, sözlerine şöyle devam etti: “Belediyenin iyi niyetinin suistimal edildiğini düşünüyorum. İzmir halkına büyük haksızlık yapılıyor. Hattın en verimli şekilde çalışması önceliğimiz. Bu yüzden devralmaya ve gerekli iyileştirmeleri yapmaya hazırız.”

TCDD Konuya Yeterince Eğilmiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile konuyu görüştüklerini belirten Tugay, “İki ay önce teknik inceleme ve değerlendirme için toplantı yaptık, ancak ilerleme yok. TCDD galiba bu konuya olması gerektiği kadar eğilmiyor. Bu şekilde giderse ileride daha büyük sorunlar çıkacak” uyarısında bulundu.

Başkan Tugay, İZBAN hattının İzmir halkına en iyi şekilde hizmet vermesi için belediyenin sorumluluk almaya ve gerekli yatırımları yapmaya hazır olduğunu yineledi.