Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmasının ardından belediye çalışanlarına yönelik baskı iddiaları gündemi sarstı. İddiaya göre Çerçioğlu, uzun süredir birlikte çalıştığı ve CHP’ye bağlılığı bilinen personeline “Ya istifa edeceksiniz, ya da işten olacaksınız” şeklinde tehditlerde bulundu.

Siyasi baskının boyutunun artması üzerine Kuşadası Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, yaşananlara sert tepki gösterdi. Günel, Çerçioğlu’nun kararını kişisel bir tercih olarak değerlendirse de, bunu çalışanlara yönelik bir baskı aracına dönüştürmesini eleştirdi.

“Yüzlerce Şikâyet Aldım”

Başkan Günel, son 48 saatte belediye çalışanlarından yüzlerce şikâyet aldığını ifade ederek, “Kendisini bugünlere taşıyan 25 yıllık partisine sırtını dönen Özlem Çerçioğlu, yetmezmiş gibi, partili belediye çalışanlarının ekmeğine göz dikmiştir. Bu zulüm artık kabul edilemez” dedi.

Günel, Çerçioğlu’nun personeli siyasi tercihleri nedeniyle hedef almasını “ihanet” olarak nitelendirerek, “Yol arkadaşlığına, emeğe ve vefaya dair hiçbir şey öğrenememişsiniz. İnsanları işsiz bırakmakla tehdit etmek hangi vicdana ve hukuka sığar?” ifadelerini kullandı.

Belediye çalışanlarına açık çağrıda bulunan Ömer Günel, hukuki destek sözü verdi: “Tüm çalışanlarımıza sesleniyorum: Korkmayın! Sonuna kadar yanınızdayım. Yapılan baskı ve tehditler suçtur. Anayasal haklarınız korunacak, hiçbir çalışanımız sahipsiz kalmayacak. Partili tüm hukukçularımız ve avukatlarımız, bu süreçte ücretsiz olarak yanınızda olacak.”

Günel açıklamasını, “Ekmek ve alın teri kutsaldır! Bu baskılara, tehdide ve hukuksuzluğa hep birlikte direneceğiz ve mutlaka kazanacağız” mesajıyla tamamladı.