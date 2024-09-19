Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, ilçenin gelecek 5 yıllık stratejik planını oluşturmak amacıyla, ilçedeki tüm paydaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Türkmen, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) yürüttüğü istişarelerde, ortak hedefin Kemalpaşa’nın kalkınması olduğunu vurguluyor.

Ortak hedef: Kemalpaşa

Başkan Mehmet Türkmen, ilçenin geleceği hakkında görüş alışverişi yapmak amacıyla düzenlediği ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar ve İYİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Bayram Dinçer ile bir araya geldi. Ziyaretlerde, karşılıklı iş birliği mesajları öne çıktı. Her iki ilçe başkanı da, siyasi farklılıkların bir kenara bırakılarak Kemalpaşa’nın yararına olan projelerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Dr. Metin Yaşar, “Hizmet siyasetin üzerinde bir değerdir,” diyerek Türkmen’e teşekkürlerini iletti.

Siyasi sartiler ve STK’larla yoğun istişare

Başkan Türkmen, sadece siyasi partilerle değil, aynı zamanda STK’larla da görüşerek Kemalpaşa’nın gelecek vizyonunu şekillendiriyor. Türkmen, Kemalpaşa halkının refahı için birlikte çalışma çağrısında bulunarak, “Bizler, Kemalpaşa’nın hak ettiği hizmeti alabilmesi için buradayız,” dedi. Özellikle altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal projeler üzerinde yoğunlaşacaklarını ifade eden Türkmen, tüm paydaşların sürece katılımının önemine vurgu yaptı.

Stratejik planlamada son aşamalar

Başkan Türkmen'in liderliğinde yürütülen 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları da hız kazanmış durumda. Bu kapsamda belediye, ilçenin ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor. Planın temelinde, adalet, eşitlik ve liyakat ilkeleri yer alacak. Bu hedef doğrultusunda hem belediye personeli hem de ilçedeki tüm paydaşlar uyumlu bir şekilde çalışacak​.

Gelecek için ortak çalışma kültürü

Türkmen, belediye başkanı olarak tüm siyasi görüşlere açık olduğunu, ortak amaçların Kemalpaşa'nın gelişmesi ve kalkınması olması gerektiğini ifade etti. Ziyaretlerde ayrıca, gelecekte hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verilirken, ilçe başkanlarına Türk Bayrağı işlemeli plaket takdim edildi. Türkmen, önümüzdeki süreçte de STK ve diğer siyasi partilerle olan görüşmelerine devam edeceğini belirtti​.