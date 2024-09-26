Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, göreve geldiği günden bu yana mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve bürokratlarıyla birlikte ilçeyi sokak sokak dolaşarak, vatandaşların öneri ve taleplerini birebir dinleyen Başkan Işık, çözüm üretmek adına yerinde tespitlerde bulunuyor.

Her mahallenin özel ihtiyaçları karşılanacak

Özellikle altyapı çalışmaları ve park düzenlemeleri üzerine yoğunlaşan ziyaretlerinde, vatandaşların beklentilerini önemsediğini belirten Işık, "Halkımızın isteklerini yerinde görüp birebir iletişim kurmak benim için çok kıymetli. Her görüşü dikkate alıyor ve hizmetlerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz," dedi. Vatandaşlardan gelen talepleri kayda alarak çözüm için belediyenin ilgili birimlerine talimat veren Başkan Işık, her mahallenin özel ihtiyaçlarını karşılama hedefinde olduklarını vurguladı.

"Amacımız, Gaziemir’i daha yaşanabilir ve huzurlu bir ilçe haline getirmek. Adil ve etkin hizmet sunarak, her mahallemizin eksiklerini tamamlayacağız," diyen Ünal Işık, düzenli olarak gerçekleştirdiği bu ziyaretlerle ilçenin yaşam kalitesini artıracak adımların belirlendiğini ifade etti.