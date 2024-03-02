Yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden CHP'nin Dikili Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Adil Kırgöz, Çandarlı’da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi.

CHP İlçe Başkanı Emre Kırlı, ilçe örgütü, Belediye Meclis Üyesi adaylarının katıldığı büyük buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Esinti Kafe’de düzenlenen buluşmada geçen 5 yıllık görev süresince Çandarlı’da yapmış olduğu hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri hemşehrileriyle paylaşan Başkan Kırgöz şu açıklamalarda bulundu: “Çandarlı denizi ve tarihi özellikleriyle bizim gözbebeğimiz. 5 yıl boyunca Çandarlı ve Dikili için gecemizi gündüzümüze kattık. Çok büyük işler başardık. Tüm bunları özgürlüğünden ödün vermeyen, dik duruşuyla Cumhuriyetten, demokrasiden, Atatürk’ten yana olmuş siz değerli Çandarlı ve Dikili halkıyla birlikte yaptık. Çandarlı’da düğün salonu eksikliğimiz vardı, bunu giderdik, yakın bir zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Mevcut pazar yerimizin üstünü kapattık. 4 adet yeni park kazandırırken 9 adet mevcut parkların revizyonunu gerçekleştirdik. Tarihi Çandarlı Kalesi’nde yeşil alan düzenlemelerini gerçekleştirdik. Atatürk Heykelini yeniledik. Çandarlı’mızda her yaz festival düzenleniyor. Yeni dönemde de projelerimiz var. Çandarlı’ya yeni bir meydan kazandıracağız. Etnografya Müzesinin yer aldığı Fabrika Kafe’de çocuklarımız ve gençlerimize yönelik içinde zeka oyunları, dijital ve basılı kitapların yer aldığı bir Z kütüphane oluşturacağız. Basketbol sahaları ve halı saha kazandıracağız. Su şebekesi yenilenecek ve doğal gaza kavuşacak. Geçmişin tecrübesiyle yeni dönem Çandarlı’nın dönemi olacak.“