Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in katılımıyla anlamlı bir etkinliğe imza atan otizmli çocuklar, Otizm Yaşam Merkezi’nde aldıkları eğitimle geliştirdikleri becerilerini sergiledi. Özel çocukların yaptıkları birbirinden güzel resimlerin sergilendiği etkinlikte, piyano gibi enstrümanlar kullanılarak mini konser verildi. Çocuklarının performanslarını mutluluk gözyaşlarıyla izleyen aileler; çocuklarının merkezde aldıkları eğitimle çok kısa bir sürede büyük ilerleme gösterdiklerini ifade ederek, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkür etti.

"Efeler Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Otizm Yaşam Merkezi’ndeki çocuklarımızın başarısı hepimizi gururlandırıyor. Onların bu özel günde sergilediği performanslar, azmin ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Efeler Belediyesi olarak her zaman özel çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. Onların gelişimleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.