BAŞKAN ANIL YETİŞKİN’DEN GENÇLERE TERCİH DESTEĞİ

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, üniversite tercih döneminde de gençleri yalnız bırakmıyor. EFESEM’de devam eden ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti öğrenci ve velilerden tam not alıyor.

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) aracılığıyla sunulan YKS Tercih Günleri, öğrencilerin doğru bölümler seçmesine katkı sağlıyor. Başkan Anıl Yetişkin’in eğitime verdiği önemle her sınav döneminde devam eden bu hizmet, alanında uzman öğretmenlerle bire bir görüşme imkanı sunuyor. Üniversite adayları hedeflerine uygun bir tercih listesi oluştururken, veliler de süreci yakından takip edebiliyor. 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek olan danışmanlık hizmeti, hafta içi her gün 09.00 – 16.00 saatleri arasında Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No:3/4 adresindeki EFESEM binasında veriliyor.

Gençlerin her adımında yanlarında olmayı ilke edinen Başkan Yetişkin, “Öğrencilerimizin bu heyecanlı süreçte doğru kararlar almasına katkı sunmak bizim sorumluluğumuz” diyerek desteklerinin süreceğini ifade etti. Öğrenci ve veliler ise, bu anlamlı hizmet için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekibine teşekkür etti.