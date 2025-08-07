

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), sürdürülebilir kalkınma, dijitalleşme ve küresel trendler doğrultusunda kapsamlı bir kurumsal dönüşüm sürecini hayata geçiriyor. Derneğin yeni dönem stratejisi, “İZSİAD xG” vizyonu çatısı altında şekillendirildi. Bu vizyon, üyeler ve toplum için daha fazla değer üretmeyi amaçlıyor.

İZSİAD Proje Koordinatörü Çağdaş Erekli tarafından yönetim kuruluna sunulan proje, kurul üyelerinin onayı ile uygulama aşamasına geçti. Yapısal, zihinsel ve dijital dönüşümü kapsayan bu süreç, derneğin stratejik hedeflerini dönüştürmeyi hedefliyor.

15 stratejik proje ile dönüşüm planı oluşturuldu

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, kurumsal dönüşüm kapsamında farklı alanlara dokunan 15 stratejik proje geliştirildiğini açıkladı. Cengiz, “Sürdürülebilir sistem yaklaşımıyla bu projeleri uygulamaya alacağız” dedi.

Projeler altı ana başlık altında gruplandırıldı:

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Girişimcilik ve Yaratıcı Ekosistem

Kurumsal Gelişim ve Markalaşma

İşbirlikleri ve Ağ Geliştirme

Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Etki

Bu projeler, sadece bugünü değil, geleceğin İZSİAD yapısını da şekillendirmeyi hedefliyor.

Yapay zekâ yönetim kuruluna giriyor

İZSİAD, dönüşüm sürecinde Türkiye’de bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Dernek, “Yapay Zekâ Yönetim Kurulu Üyesi” uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Karakter tasarımı tamamlanan, yazılım süreci ise devam eden yapay zekâ projesi, veri odaklı karar alma süreçlerinde aktif rol oynayacak.

Genel Sekreter Prof. Dr. Sabri Erdem’in yürüttüğü proje ile yapay zekânın stratejik içgörü üretmesi, yönetim süreçlerini desteklemesi ve dijital yetkinlikleri artırması hedefleniyor.

Teknolojiyi uyarlayan değil, şekillendiren STK hedefi

İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, derneğin yalnızca teknolojiyi uyarlayan değil, aynı zamanda şekillendiren bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Cengiz, “Önümüzdeki dönemde bu projeleri sırayla hayata geçireceğiz. Amacımız sadece teknolojik değişime ayak uydurmak değil, dönüşüme öncülük etmektir” dedi.