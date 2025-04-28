Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yarım asrı aşkın süredir onay bekleyen İnciraltı planlarının 1/100.000’lik planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Planların onaylanma sürecinin hızlanması için 1 yıllık görev sürecinde defalarca Ankara’ya giderek bakanlıkla temasta bulunan Başkan Yiğit, şu açıklamayı yaptı:

“Kıymetli hemşehrilerim, sizlerle müjdeli bir haberi, büyük bir heyecanla paylaşmak istiyorum. Uzun yıllardır kent gündemini meşgul eden, mağduriyetlere neden olan ve İzmir’imizin gözbebeği olan İnciraltı’nın planlanması sürecinde önemli bir viraj aşıldı. 1/100.000 ölçekli planlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmen onaylandı. Onlarca yıldır bu haberi bekleyen tüm hemşerilerimize, Balçova’mıza, İzmir’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan Balçova olacak, İzmir olacak! Bu vesileyle; Başta Bakanımız Sayın Murat Kurum ve tüm bakanlık bürokratlarına, Sürecin ilk gününden itibaren bizlere güvenen ve desteğini her zaman yanımızda gördüğümüz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, Bu konuyu siyaset üstü görerek desteklerini esirgemeyen İzmir Milletvekillerimize, Belediyemizin ilgili bürokratlarına ve en önemlisi bizlere güvenen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi, ‘Geleceğin Balçova’sı’ için yorulmadan çalışmaya devam edecek; 1/5000, 1/1000 ve 18. madde uygulamaları için aynı anlayışla ilerleyeceğiz.”