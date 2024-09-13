Başkan Yıldız Ünsal Karşıyaka’yı Sokaktan Yönetiyoruz

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet ve Latife Hanım mahallelerini ziyaret eden Başkan Ünsal, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki ihtiyaç ve talepleri yerinde değerlendirdi.

Mahallelere ziyaret

Karşıyaka’nın ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla sık sık sahaya çıkan Başkan Yıldız Ünsal, bu hafta Cumhuriyet ve Latife Hanım mahallelerini ziyaret etti. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan ve Latife Hanım Mahallesi Muhtarı Levent Bozkurt ile buluşan Ünsal, mahallelerdeki sorunları yerinde inceleyerek, vatandaşların taleplerini dinledi.

“Katılımcı yönetimle ortak çözüm üretiyoruz”

Ziyaretleri sırasında mahalle esnafı ve sakinleriyle de sohbet eden Yıldız Ünsal, katılımcı yönetim anlayışının önemine dikkat çekerek, “Belediye hizmetlerinde vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın taleplerini dikkate alıyor, ortak akıl ile çözüm üretiyoruz. Her ay düzenli toplantılar yaparak sorunları masaya yatırıyor ve sahadaki ihtiyaçları hızlıca çözüme kavuşturuyoruz” dedi. Ünsal, yetkileri dışında kalan konuları da ilgili mercilere ilettiklerini ve vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Başkan Ünsal, Karşıyaka’da daha yaşanabilir bir ilçe hedefiyle hareket ettiklerini ve bunu birlik içinde başaracaklarını vurgulayarak, “Gücümüzü birlik ve beraberliğimizden alıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap verebilmek için sahada olmayı önemsiyoruz. Hem vatandaşlarımız hem de muhtarlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.