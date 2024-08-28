13 Mayıs 1990'da Tekirdağ'da dünyaya gelen İlkan Karaman, basketbol hayatına Anadolu Efes altyapısında başladı. Ardından TOFAŞ altyapısına geçiş yaparak, profesyonel kariyerine Bursa ekibiyle adım attı. 2011-2012 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giyen Karaman, 2012 NBA Draftı'nda Brooklyn Nets tarafından 2. tur 57. sıradan seçildi. Kariyeri boyunca Fenerbahçe Ülker, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş Sompo Japan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pınar Karşıyaka, Cholet Basket, Antibes Sharks, Petkim Spor, Semt77 Yalova Spor, Manisa BB, Formosa Taishin Dreamrs ve en son Çayırova Belediyesi gibi takımlarda mücadele etti.

"Güçlü destekçiler motive kaynağım"

34 yaşında olan Karaman, yurtdışında Türk basketbolunu temsil etme arzusunu sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak “Enerjim hala çok yüksek. Yurtdışındaki en büyük deneyimlerimden biri, basketbolcuların hem sahada hem de saha dışında çok aktif yaşamları. Ben, sahada görevimi en iyi şekilde yerine getirirken, son 4 yıldır hobilerimle dijital mecralarda ilham kaynağı olabilecek içerikler oluşturuyorum. Güçlü destekçilerle bir araya gelmek, beni daha da motive ediyor. Yalı Spor ailesine bu destekleri için teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

"Gücümüze güç katacağız"

Yalı Spor'un kurucu ortaklarından Hasan Yıldız, "Türkiye'nin önde gelen karma mağaza ve perakende zincirlerinden biri olarak, gücümüze güç katacağına inandığımız, kariyerinin başından beri takip ettiğimiz ve desteklediğimiz İlkan Karaman ile aynı çatı altında olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlkan, Türkiye'deki profesyonel branşlarda yer alan sporcuların farklı hobileriyle de başarılı olabileceğinin güzel bir örneğidir. Onun basketbol yetenekleri ve vizyonunu başarılı buluyor, elimizden gelen desteği sağlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Anlaşma kapsamında İlkan Karaman, Yalı Spor adına sportif dijital içerikler üretecek.