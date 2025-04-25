CHP ve diğer siyasi partilerde aktif görevlerde bulunan Erhan Bayır, maruz kaldığı tehditler ve baskılar nedeniyle yurtdışına gitmek zorunda kaldığını iddia etti.

Erhan Bayır, baskılara dayanamayıp yurtdışına kaçtı

Birçok siyasi partide görev alan ve aktif politikalar yürüten Erhan Bayır, son dönemde yaşadığı siyasi baskılar ve tehditler nedeniyle yurtdışına gitmek zorunda kaldığını açıkladı.

Erhan Bayır, 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları’na katılarak siyasete atıldı. Hızla partinin gençlik teşkilatlarında önemli görevler üstlenen Bayır, 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerine katılmasıyla adını duyurdu. Ardından İşçi Partisi’nin gençlik yapılanmasında yer alan Bayır, Ergenekon ve Balyoz davalarına ilişkin sosyal medya paylaşımlarında öne çıktı.

CHP Gençlik Kolları Başkanlığı da yaptı

2014 yılında Cemal Süreyya Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Bayır, 2015’te Ulusal Birlik Derneği’ni kurarak, Ankara, İstanbul, Samsun ve İzmir gibi şehirlerde aktif faaliyetlerde bulundu. Aynı yıl CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Bayır, bu süreçte seçim çalışmalarına da katıldı.

Ancak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Bayır’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınması, siyasi hayatını zorlaştırdı. Darbe girişiminin ardından uğradığı siyasi baskılar nedeniyle Bayır, CHP’nin son cumhurbaşkanlığı seçimindeki mağlubiyetinden sonra Muharrem İnce’nin kurduğu partiye katıldı ve Gaziantep’te kurucu başkanlık yaptı.

Bayır, Almanya'da yaklaşık 2,5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Ancak dönüşünün ardından siyasi baskılarla tekrar karşılaştığını belirten Bayır, hayatını tehlikede hissettiği için ikinci kez yurtdışına çıkmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bayır, özellikle CHP’li Şehitkamil Belediyesi’nin AK Parti’ye geçmesi üzerine düzenlenen protestolarda ön saflarda yer almıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası, Türkiye’deki siyasi baskılara dayanamayan Bayır, yurtdışına çıkma kararı aldığını açıkladı.