Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hırsızlık ve uyuşturucu imal ve ticaretinden arama kaydı bulunan M.K.'nın 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Bataklıkta saklanmaya çalıştı

Evinin penceresinden kaçmaya çalışan M.K., bataklık bir dereye saplanarak saklanmaya çalıştı. Ancak JASAT ekipleri hızlı davranarak firariyi burada yakaladı. M.K., adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çıkmamak için direndi

Bataklıkta yakalanan firari, vatandaşların çıkmasını istemesi üzerine "2 tane cezam var dayı, 40 sene diye" diyerek direnç gösterdi. "Kendimi öldürürüm, yine çıkmam" şeklindeki sözlerine rağmen kısa sürede gözaltına alındı.