İSKEÇE (AA) - Batı Trakyalı Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili adayları, İskeçe'de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Asafoğlu ve beraberindeki heyet, Yunanistan'da 9 Haziran'da yapılacak AP seçimleri kapsamında, İskeçe'de birçok iş yerini ziyaret ederek esnafla görüştü,

Esnaf tarafından ilgiyle karşılanan Asafoğlu, sorunları diledikten sonra İskeçe'nin Pırnarlık Mahallesi'nde bir konuşma yaptı.

Asafoğlu, Yunanistan'da azınlık olmanın bedelinin çok ağır olduğunu belirterek, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Yunanistan'da yaşadığı zorlukları anlattı.

Eğitim, kimlik ve müftülük gibi sorunların hala çözüme kavuşmadığını vurgulayan Asafoğlu, Batı Trakya halkından seçimlerde destek istedi.

Esnaf ziyaretinde partinin onursal başkanı Işık Sadık Ahmet de yer aldı.