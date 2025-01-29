İzmir’in Bayındır ilçesinde Zeytinova Mahallesi'nde, zeytinliğinde dengesini kaybedip düşerek ayağını kıran vatandaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kurtarıldı.

Zeytinlikte düşen vatandaş mahsur kaldı

İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Zeytinova Mahallesi'nde meydana gelen olayda, zeytinlikte dengesini kaybederek düşen bir vatandaş, dik bir yamaçta mahsur kaldı. Ayağını kıran vatandaş, bulunduğu yerden çıkamayarak yaklaşık 50 metre mesafede yer alan yamaçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin zorlu kurtarma operasyonu

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Güney Bölge Dağda Arama Kurtarma ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, yaklaşık bir saat süren yoğun çaba sonucunda yaralı vatandaşı güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edildi

Yaralı vatandaş, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde yaşanan bu talihsiz olay, daha büyük bir faciaya yol açmadan sonlandırıldı.