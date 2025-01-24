Bayındır, Turan Mahallesi’nde 2 Şubat'ta düzenlenecek festivalle çiçek üretiminin çeşitliliğini sergileyecek.

Turan Mahallesi'nde çiçek dolu bir gün

4. Bayındır Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, 2 Şubat 2025 Pazar günü saat 13.00'te başlıyor. Festivalde renkli etkinlikler ve konserler yer alacak.

Festivalde hangi etkinlikler yer alacak?

Festival kapsamında saat 14.30’da İZBB Pop Orkestrası Konseri, saat 16.00’da ise Feridun Düzağaç sahne alacak. Ayrıca, halk oyunları ve diğer gösteriler de yer alacak.

Bayındır’ın çiçek yetiştiriciliği

Turan Mahallesi, kokusu ve dayanıklılığı ile ünlü Turan Nergisi ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan nergis çiçeği, büyük şehirlere gönderiliyor.

Kuru çiçek üretimi ve ekonomiye katkısı

Turan Mahallesi’nde, doğadan toplanan 20-25 çeşit bitki, kuru çiçek üretiminde kullanılarak farklı sektörlere pazarlanıyor.

Başkan Sakarsu'dan festival daveti

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, festivale katılım çağrısı yaparak, “Herkesi güzelliklerimizi görmek için festivale davet ediyoruz” dedi.