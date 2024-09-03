Bayraklı Belediyesi Zabıta Haftası'na Özel Etkinlik Düzenledi

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Zabıta Haftası etkinliklerinde Zabıta Müdürlüğü personeliyle buluşarak, daha güçlü ve huzurlu bir Bayraklı için iş birliği mesajı verdi.

Zabıta haftası kutlaması

Bayraklı Belediyesi, zabıta teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı İrfan Önal, Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldiği etkinlikte, zabıta ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir etti ve ilçe halkının huzuru için önemli görevler üstlendiklerini vurguladı.

"Güçlü bir Bayraklı kuracağız"

Başkan Önal, konuşmasında zabıta ekiplerinin zorlu görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirterek, "Zabıta ekiplerimizin zorlu bir görevi icra ettiğinin farkındayım. Kurumsallığını tamamlama çalışmalarını sürdüren yeni bir ilçe olarak yaşanılan ufak tefek sorunların da kısa sürede giderileceğine inanıyorum. Güçlü bir Bayraklı oluşturmak istiyoruz ve bunu da hep birlikte başarabiliriz. Bayraklı için var gücümüzle çalışırken, zabıta ekiplerimiz de vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Zabıta teşkilatına teşekkür

Önal, zabıta ekiplerinin ilçe sakinlerinin refahı ve güvenliği için yaptıkları çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Özverili çalışmalarından dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Daha iyi bir Bayraklı kurmak üzere gecemizi gündüzümüze katarak birlikte çalışacağız. Aydınlık yarınlarda buluşmak dileğiyle. Zabıta teşkilatının kuruluşunun 198’inci yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sırasında zabıta personeliyle sohbet eden Başkan Önal, belediye ve zabıta ekiplerinin ilçe halkının mutluluğu için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Samimi bir aile ortamında geçen etkinlikte zabıta ekipleriyle fotoğraf çektiren ve sohbet eden Önal, ekiplere başarılarının devamını diledi.

Daha iyi bir Bayraklı için iş birliği

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, zabıta haftası dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikle zabıta ekiplerinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Önal’ın, güçlü bir Bayraklı için zabıta ekipleriyle birlikte çalışma vurgusu, ilçe halkının güven ve huzuruna olan inancını pekiştiriyor. Belediye ve zabıta ekiplerinin bu iş birliği, Bayraklı’nın gelecekte daha da güçlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.