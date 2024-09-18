Bayraklı Belediyesi, çevre ve halk sağlığını korumak için bitkisel atık yağlarla mücadelede denetimlerini artırdı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, özellikle gıda sektöründeki işletmelere yönelik rutin denetimlerini hızlandırarak, atık yağların yasal mevzuata uygun şekilde bertaraf edilip edilmediğini denetledi.

İşletmelere yaptırımlar

İlgili ekipler, işletmelerin atık yağlarını mevzuata uygun olarak ayrıştırıp, lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderip göndermediğini inceledi. Ayrıca, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla çevre lisanslı firmalarla iş birliği yapmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Kurallara uymayan işletmelere cezai yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

“Temiz bir gelecek için çalışmalarımız sürecek”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, bitkisel atık yağların çevreye ve halk sağlığına zarar vermemesi için yürütülen çalışmaları vurgulayarak, “Yarınlara güzel bir Bayraklı ve sağlıklı bir çevre bırakmayı hedefliyoruz” dedi.