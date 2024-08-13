Bayraklı Büyük Tünel içerisinde, Karşıyaka istikametine doğru ilerleyen araçlar arasında trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, araçları yol dışına çıkarma çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle, tünel içerisinde trafik sağ şeritten tek şerit olarak sağlanmakta olup, geriye doğru yaklaşık 2 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye edilir.

Editör: Mehrican Candemir