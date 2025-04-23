23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bayraklı’da gerçekleştirilen etkinlikler renkli ve anlamlı anlara sahne oldu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, başkanlık koltuğunu bir günlüğüne Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yunus Emre Kastalmış’a devretti. Minik başkan, çevre, spor ve eğitim alanında hazırladığı projeleri büyük bir heyecanla paylaştı.

Yunus Emre’den parklara robot, gençlere sahalar

Makam koltuğuna oturan Yunus Emre Kastalmış, ilk icraat olarak parkların temizliği için otomatik robot sistemleri önerdi. Ayrıca, çocuklara yönelik deney alanlarının kurulması, kurs merkezlerinin artırılması ve mahallelere yeni futbol, basketbol ve voleybol sahaları yapılması çağrısında bulundu.

Yunus Emre, “Belediye başkanı olmayı hep hayal ediyordum. Bugün bu hayalim gerçekleşti, çok mutluyum” diyerek teşekkür etti.

Başkan Önal: “Çocukların hayalleri rehberimiz olacak”

Başkan İrfan Önal, çocukların taleplerinin belediye çalışmalarına yön verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Çocuklarımızın ve gençlerimizin taleplerini dikkate alıyor, onların hayal ettiği Bayraklı için çalışıyoruz. Minik kalplerin büyük hayallerini hayata geçirmek bizim önceliğimiz.”

Bayraklı’da 23 Nisan coşkusu tüm güne yayıldı

Etkinlikler sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Bayraklı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programlarda öğrenciler marşlar söyledi, şiirler okudu ve dans gösterileriyle bayramı kutladı.