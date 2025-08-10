Bayraklı Belediyesi, Ağustos ayında kültür, sanat, eğlence ve spor alanında birçok etkinlik düzenleyerek ilçe sakinlerine dolu dolu bir yaz yaşattı. Açık hava sinemaları, sokak şenlikleri, çocuk atölyeleri ve kadın emeği pazarlarıyla Bayraklı adeta şenlik alanına dönüştü.

Kadın emeği ve dayanışma günleri 12-14 Ağustos’ta 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nda gerçekleştirildi. Kadın Kooperatifi üyeleri ve semt evlerindeki kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Söyleşiler, çocuklara yönelik yüz boyama, atölyeler ve palyaço gösterileriyle program zenginleşti. 13 Ağustos’ta Burak Maral’ın konseri de sanatseverlerle buluştu.

Yıldızlar altında açık hava sineması keyfi de Bayraklı’da yaşandı. “Bursa Bülbülü” filmi 15 ve 22 Ağustos tarihlerinde farklı parklarda gösterildi.

Sokak şenlikleri ise 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde Ahmet Taner Kışlalı Parkı ile Büyükpark’ta gerçekleştirildi. Kukla ve balon gösterileri, sahne şovları, bilimsel ve sanatsal atölyeler çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Spor etkinlikleriyle de çocuklar aktif oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinliklerin her yaştan vatandaş için hazırlandığını, özellikle kadın ve çocukların ön planda olduğunu belirtti. Önal, yaz boyunca düzenlenen programlara tüm halkı davet etti.

Bayraklı Belediyesi’nin yaz etkinlikleri, ilçede kültür, sanat ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir sosyal aktivite olarak öne çıktı.