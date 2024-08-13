Bayraklı’da Asfalt Ve Kilit Parke Çalışmaları Devam Ediyor

Bayraklı’da yol yenileme, bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dikkate alarak ilçenin dört bir yanında bozuk yolları yeniliyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçedeki tüm bozuk yolların yenileneceğini vurgulayarak, "Trafik güvenliği sağlanacak, ulaşım konforu artacak" dedi.

20 bin ton asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı’nın farklı noktalarında asfaltlama ve kilit parke çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. Ekipler, ilçenin her mahallesinde gerekli işleri tespit ederek, bozulan yolları önem sırasına göre yeniliyor. Son dört ayda, ilçe genelinde 20 bin ton asfalt dökülürken, 5 bin metrekare kilit parke döşendi. Çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor.

Son olarak, Çiçek Mahallesi 1615/11 Sokak, Fuat Edip Baksı Mahallesi 1639 Sokak ve Muhittin Erener Mahallesi 2179 Sokak’ta asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Soğukkuyu Mahallesi 1848 Sokak ve Alparslan Mahallesi 1620/60 Sokak’ta ise kilit parke döşeme işlemleri gerçekleştirildi. Doğançay Mahallesi 7190 ve 7020 Sokaklar ile Manas Bulvarı ve Ozan Abay Caddesi arasında kalan bölgede asfalt serim işlemleri sürüyor.

Çalışmalar her mahallede devam edecek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “İlçemizin her köşesinde vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için çalışıyoruz. Başlattığımız yol yenileme seferberliğiyle, ilçemize yakışır bir görünüm kazandırırken, trafik güvenliğini de artırıyoruz. İhtiyaç duyulan her mahallede çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye aktardı.