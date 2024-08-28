Bağımsız Yerel Hak-Sen Genel Başkanı Yavuz Toptaş, İzmir Bayraklı Belediyesi'nde görevli memurların karşılaştığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Toptaş, enflasyonun hızla yükselmesi ve yaşam standartlarının düşmesi sebebiyle, memurların sosyal denge tazminatlarının aylardır ödenmemesinin ciddi bir mağduriyet yarattığını ifade etti.

"Şimdi sıra Bayraklı'da"

Toptaş, daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde benzer sorunların yaşandığını ve tüm sendikaların iş birliği ile belediye yönetiminin geri adım atmak zorunda kaldığını hatırlattı. "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen eylemler neticesinde, belediye yönetimi yeniden sözleşme imzalayarak memurların mağduriyetini giderdi. Şimdi, Bayraklı Belediyesi'nde de sendikalarımızın katılımıyla benzer eylemler devam ediyor. Bayraklı Belediyesi yönetiminden de aynı şekilde bir adım atmasını bekliyoruz," dedi.

Toptaş, memurların yaşadığı bu mağduriyetin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye yönetimini sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Ekonomik zorluklarla boğuşan memurların haklarının korunması için mücadelelerinin süreceği mesajını verdi.