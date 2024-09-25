Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu Mahallesi'nde düzenleyeceği Sokak Şenliği ile çocukları ve aileleri buluşturuyor. 28 Eylül’de gerçekleşecek şenlik, eğlenceli etkinliklerle dolu bir gün vadediyor.

Bayraklı Belediyesi’nin 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak Sokak Şenliği, Soğukkuyu Mahallesi’ndeki Büyükpark'ta mahalle sakinlerine ve çocuklara eğlence dolu anlar sunacak. Etkinlikte çocuklar; kukla gösterileri, palyaço şovları ve eğitici atölyelerle unutulmaz bir gün geçirecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, tüm ilçe halkını şenliğe davet etti.

Çocuklar İçin Eğitici ve Eğlenceli Atölyeler

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlikte; kukla gösterisi, bubble show ve palyaço performansı gibi aktiviteler yer alacak. Çocuklar, bu etkinliklerle hem eğlenecek hem de yaratıcı atölyelerde yeni bilgiler edinecek. Astronomi, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, görsel sanatlar ve eğlenceli bilim gibi çeşitli alanlarda düzenlenecek atölyeler, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanıyacak.

Sporla Dolu Bir Gün

Spor İşleri Müdürlüğü de etkinliğe katkı sağlayarak çocuklara çeşitli spor aktiviteleri sunacak. Survivor parkuru, çuval yarışı, basketbol pota atışı gibi oyunlarla çocuklar rekabet dolu bir gün geçirecek. Etkinlik süresince meyve suyu ve kek ikramları da yapılacak.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bu etkinlikte çocuklarımızı hem bilimle, sanatla hem de sporla buluşturacağız. Herkesi bu özel günde bizimle olmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.