Bayraklı Belediyesi’nin düzenlediği ve yaklaşık 10 yıldır geleneksel hale getirdiği U-12 Cup Futbol Turnuvası, bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu. 3 hafta süren turnuvada, 40 takımdan oluşan 700 genç futbolcu kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın finalinde Aliağa Ağaspor futbol kulübü, gösterdiği üstün performansla şampiyon oldu. Final karşılaşmaları Doğançay futbol sahasında oynandı ve oldukça çekişmeli geçti. Aliağa Ağaspor'un ardından Çamdibi Spor ikinci, Altıngenç üçüncü ve Yol Spor dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Turnuvanın finaline Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İzmir Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Hasan Aral, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Efkan Muhtar, Bayraklı Amatör Spor Kulüpler Derneği Başkanı Cüneyt Çelik, meclis üyesi Erkan Arslan, Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Levent Öztürk ve birçok vatandaş katıldı. Final maçları, il hakem kurulu tarafından yönetti ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, "Geleceğin başarılı sporcuları, dostluk ve centilmenlik içinde kıyasıya maçlar gerçekleştirdi. Spor, sadece sağlıklı yaşamın formülü değil, aynı zamanda gençlerimizin enerjilerini doğru alanlarda değerlendirdiği bir gelişim aracıdır" dedi. Önal, Bayraklı Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirtti ve çocuklar ile gençlerin milli takımlar düzeyinde futbolcular olmasını temenni etti.