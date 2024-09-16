Ukrayna Askeri İstihbaratı (GUR) ve Come Back Alive Vakfı, Bayraktar TB2'nin muharebedeki durumuna ilişkin önemli veriler sundu. Yayınlanan belgesel, Bayraktar TB2'nin her türlü tehdide rağmen muharebe sahasında önemli bir rol üstlendiğini vurguluyor. Uluslararası medya, Bayraktar TB2'lerin Ukrayna Ordusu tarafından eskisi gibi sık kullanılmadığını iddia etse de, belgeselde gerçekler gözler önüne seriliyor.

Halkın desteklediği tedarik

Bayraktar TB2'ler, Ukrayna halkının bağışlarıyla Come Back Alive Vakfı tarafından satın alındı ve Ukrayna Ordusu'na teslim edildi. Nisan 2022'de yapılan bu tedarik, tarihî bir olay olarak kayıtlara geçti. İlk kez bir hayır kurumu tarafından yüksek teknolojiye sahip muharip bir platform sağlandı.

İlk görevler ve etkiler

Belgeselde, Bayraktar TB2'nin Rus askeri konvoylarına yönelik saldırıları öne çıkıyor. Özellikle Kherson, Zaporizhzhia ve Kharkiv bölgelerindeki operasyonlarda, TB2'nin Rus Ordusu'nun ilerleyişini ciddi şekilde yavaşlattığı belirtiliyor. Konvoylar, TB2'nin saldırıları sonrasında geri çekilme eğilimi gösterdi.

Güncel görevler ve performans

Ukrayna Askeri İstihbarat Şefi Kyrylo Budanov, Bayraktar TB2'nin 2022 ve 2023'te Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin önemli bir gücü olduğunu ifade etti. Şu anda, TB2'nin Karadeniz'de gerçekleştirilen keşif görevlerinde koordinatör rolü üstlendiği belirtiliyor. Ayrıca, Ukraynalı operatörler, TB2'nin üstün donanım ve çok yönlülüğü sayesinde her görev için uygun olduğunu vurguluyor.

Stratejik önemi ve üzüntü

Bayraktar TB2, Karadeniz ve çevresindeki Rus askeri birimlerinin tespitinde ve HIMARS gibi füze sistemlerine saldırı bilgisi iletme görevlerinde bulunuyor. Ukraynalılar, TB2'nin her hasar aldığında büyük üzüntü yaşadıklarını ve sistemin hayat kurtarmadaki önemini ifade ediyor.