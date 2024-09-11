Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’lar, bir önemli başarıya daha imza attı. 2014 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren S5 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 İHA, tam 10 bin saatlik uçuş süresini geride bırakarak gövde ömrünü tamamlayan ilk insansız hava aracı oldu.

750’den fazla görevde yer aldı

2014 yılında kabul testlerini başarıyla tamamlayan S5 İHA, Hendek Operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekâtlarında aktif rol oynayarak kritik görevler üstlendi. Bu süre zarfında 750’den fazla sorti gerçekleştirdi ve terörle mücadelede önemli katkılarda bulundu.

Yeni görevine törenle uğurlandı

Bayraktar TB2 S5 İHA’nın görev süresinin tamamlanması nedeniyle İstanbul’daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törene üst düzey askeri yetkililer ve Baykar çalışanları katıldı. TSK envanterinden çıkarılan S5 İHA’nın yerine, Baykar tarafından üretilen T510 kuyruk numaralı Bayraktar TB2, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na hediye edildi. S5 İHA ise eğitim ve test uçuşları için kullanılmaya devam edecek.

Bayraktar TB2: Havada 1 milyon saate bir adım daha

Eylül 2024 itibariyle Bayraktar TB2 SİHA filosu toplamda 900 bin saatlik uçuş süresini geride bırakarak Türk havacılık tarihinin en uzun süre havada kalan milli hava aracı unvanını taşıyor. %93 yerlilik oranıyla üretilen bu milli İHA’lar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden orman yangınlarıyla mücadeleye kadar birçok alanda hizmet veriyor.

Uluslararası arenada da başarılar kazandı

Bayraktar TB2 SİHA’lar yalnızca Türkiye’de değil, Libya, Ukrayna ve Karabağ gibi uluslararası çatışma alanlarında da başarılarını kanıtladı. NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin envanterinde yer alan milli İHA’lar, dünya havacılığında önemli bir yer edindi.

İhracat lideri baykar

Baykar, 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek savunma ve havacılık sektöründe Türkiye’nin ihracat lideri oldu. 33 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve 10 ülkeye Bayraktar AKINCI TİHA ihraç eden firma, dünya genelinde SİHA ihracatının en büyük payına sahip.