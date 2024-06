İslam alemi için özel günlerden biri olarak kabul edilen Kurban Bayramı’nda camiler cemaatleri ile bir araya gelerek bayram namazı kılar. Bu namazlar toplu olarak kılınınca güzeldir ve vacip bir ibadet olarak kabul edilir.

Kurban Bayramı Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazına niyet edilerek başlanır ve Sübhaneke duası okunur. Ardından tekbirler getirilir ve Fatiha ile bir sure okunur. Namazın oturuş kısmında ise belirli dualar okunur.

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur ve Sübhaneke okunur. Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir. İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Kurban Bayramı Namazı Kaç Rekattır?

Cemaatle birlikte kılınan bayram namazı, iki rekattan oluşur.

Kurban Bayramı Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Bayram namazına niyet edilirken belirli bir dua okunur ve ibadete hazır hale gelinir. Niyetin doğru bir şekilde yapılması, namazın kabul olmasında önemli bir adımdır.

Kurban Bayramı Namazında Okunan Dualar

Bayram namazında okunan dualar, ibadetin anlamını ve önemini pekiştirir. Namazın oturuş kısmında Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena duaları okunur.

Kurban Bayramı Namazında Gecikme Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Gecikme durumunda, diğer namazlardaki gibi davranılır ve eksik rekât tamamlanır.

Teşrik Tekbiri: Bayramın Özel Bir İbadeti

Bayramın arefesi gününden başlayıp dördüncü günün ikindi namazına kadar devam eden Teşrik tekbiri, Müslümanlar arasında vacip bir ibadet olarak kabul edilir. Bu tekbir, bayramın manasını ve önemini pekiştirir.