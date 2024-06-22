Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14-21 Haziran tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projeleriyle işletilen otoyol ve köprülerden toplam 21 milyon 67 bin 377 aracın geçiş yaptığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca KGM'ye bağlı otoyolların ücretsiz hizmet verdiğini hatırlattı.

Otoyollar ve köprüler yoğun kullanıldı

14-21 Haziran tarihleri arasında KGM tarafından işletilen otoyollardan 13 milyon 413 bin 68 araç geçiş yaptı. KÖİ projelerinden ise 7 milyon 654 bin 309 araç geçti. Bakan Uraloğlu, Mahmutbey-Edirne Otoyolu'ndan 2 milyon 52 bin 782 aracın, İstanbul-Ankara Otoyolu'ndan ise 4 milyon 133 bin 874 aracın geçiş yaptığını belirtti.

Bölgesel geçiş verileri

Adana Otoyolu : 1 milyon 200 bin 182 araç

: 1 milyon 200 bin 182 araç Mersin Otoyolu : 1 milyon 104 bin 841 araç

: 1 milyon 104 bin 841 araç Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu: 1 milyon 587 bin 79 araç

Köprülerdeki geçişler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü : 779 bin 809 araç

: 779 bin 809 araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsü : 975 bin 60 araç

: 975 bin 60 araç Köprü Bağlantı Yolları: Toplam 1 milyon 579 bin 441 araç

Bakan Uraloğlu'ndan uyarılar

Bakan Uraloğlu, bayram süresince otoyol ve köprülerin yoğun şekilde kullanıldığını vurgulayarak, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Tatil dönemlerinde trafik yoğunluğunun arttığını ve bu nedenle güvenli sürüş kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını belirtti.