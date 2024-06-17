Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, Türkiye genelinde hava durumu çeşitli değişiklikler gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun batısında sıcak hava etkisini artıracak. İstanbul, İzmir ve Denizli'de hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi bekleniyor. Öte yandan, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Malatya'da sağanak yağış bekleniyor.
Sıcaklıklarda artış
Megakent İstanbul'da bugün sıcaklık 32 dereceye kadar yükselecek. Ege Bölgesi'nde de benzer bir sıcak hava dalgası hakim. İzmir'de sıcaklık 34 dereceyi bulacakken, Denizli'de termometreler 40 dereceyi gösterecek. Başkent Ankara'da ise 31 derecelik bir sıcaklık öngörülüyor.
Sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Malatya'da beklenen bu yağışlar, yerel olarak etkili olacak ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur, Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas’ın doğusu ile Malatya’nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle batı bölgelerinde sıcak havanın etkisini daha fazla hissettireceği anlamına geliyor.
Türkiye genelinde beklenen hava durumu
- Edirne: 35°C, parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 32°C, parçalı ve az bulutlu
- Kırklareli: 33°C, parçalı ve az bulutlu
- Kocaeli: 31°C, parçalı ve az bulutlu
- Afyonkarahisar: 33°C, az bulutlu ve açık
- Denizli: 40°C, az bulutlu ve açık
- İzmir: 34°C, az bulutlu ve açık
- Manisa: 38°C, az bulutlu ve açık
- Adana: 34°C, az bulutlu
- Antalya: 30°C, az bulutlu
- Hatay: 31°C, az bulutlu
- Isparta: 35°C, parçalı ve az bulutlu
- Ankara: 31°C, az bulutlu
- Çankırı: 33°C, az bulutlu
- Eskişehir: 32°C, az bulutlu
- Konya: 33°C, az bulutlu
- Bolu: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 31°C, parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 28°C, parçalı ve az bulutlu
- Zonguldak: 27°C, parçalı ve az bulutlu
- Amasya: 35°C, parçalı bulutlu
- Artvin: 27°C, parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Samsun: 28°C, parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Trabzon: 26°C, parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Erzurum: 28°C, parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kars: 27°C, parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Malatya: 37°C, parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Van: 27°C, parçalı bulutlu
- Diyarbakır: 40°C, az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık
- Siirt: 38°C, az bulutlu ve açık
- Şanlıurfa: 40°C, az bulutlu ve açık