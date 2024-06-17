Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, Türkiye genelinde hava durumu çeşitli değişiklikler gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun batısında sıcak hava etkisini artıracak. İstanbul, İzmir ve Denizli'de hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi bekleniyor. Öte yandan, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Malatya'da sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıklarda artış

Megakent İstanbul'da bugün sıcaklık 32 dereceye kadar yükselecek. Ege Bölgesi'nde de benzer bir sıcak hava dalgası hakim. İzmir'de sıcaklık 34 dereceyi bulacakken, Denizli'de termometreler 40 dereceyi gösterecek. Başkent Ankara'da ise 31 derecelik bir sıcaklık öngörülüyor.

Sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Malatya'da beklenen bu yağışlar, yerel olarak etkili olacak ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur, Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas’ın doğusu ile Malatya’nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle batı bölgelerinde sıcak havanın etkisini daha fazla hissettireceği anlamına geliyor.

Türkiye genelinde beklenen hava durumu

Edirne: 35°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Afyonkarahisar: 33°C, az bulutlu ve açık

Denizli: 40°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 34°C, az bulutlu ve açık

Manisa: 38°C, az bulutlu ve açık

Adana: 34°C, az bulutlu

Antalya: 30°C, az bulutlu

Hatay: 31°C, az bulutlu

Isparta: 35°C, parçalı ve az bulutlu

Ankara: 31°C, az bulutlu

Çankırı: 33°C, az bulutlu

Eskişehir: 32°C, az bulutlu

Konya: 33°C, az bulutlu

Bolu: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Düzce: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Sinop: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Amasya: 35°C, parçalı bulutlu

Artvin: 27°C, parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 28°C, parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 26°C, parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Erzurum: 28°C, parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars: 27°C, parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 37°C, parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van: 27°C, parçalı bulutlu

Diyarbakır: 40°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 38°C, az bulutlu ve açık

Şanlıurfa: 40°C, az bulutlu ve açık