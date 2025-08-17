Cumhuriyet Halk Partisinde Kongre takviminin açıklanmasının ardından CHP İzmir örgütünde sandıklar kuruldu. İzmir’in 30 ilçesinde ilçe kongrelerinde oy kullanacak mahalle delegelerinin belirleneceği seçimlere uzlaşı ve dayanışma damga vurdu.

Yapılan delege seçimlerinin CHP’nin amiral gemisi olan İzmir il örgütüne yakışan bir heyecan ve birlik içinde gerçekleştirildiğini belirten CHP İzmir İl Başkanvekili Barış Özdemir “ Demokrasiyi hiçe sayanlara inat bu seçimleri bir demokrasi dersi niteliğinde yapıyoruz. İktidarımızda da bu demokrasiyi ve adaleti tüm Türkiye’de hakim kılacağız” dedi.

CHP il başkanvekili Özdemir, Konak Kültür Mahallesi, Buca Yiğitler, Çamlık ve Menderes, Karabağlar Ali Fuat Cebesoy ve Yaşar Kemal mahallelerindeki delege seçimlerini yerinde takip ederek, sandık görevlileri ve oy kullanmaya gelen parti üyelerini tebrik etti. Özdemir, mahalle delege seçimlerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

ÖRGÜTÜMÜZ SİYASİ TUTUKLAMALARA TOKAT GİBİ BİR YANIT VERMİŞTİR

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’nin birinci partisine yakışan ve milletimizin bizden beklediği büyük bir mücadele ve mesai içindeyiz. Ülkemiz AKP iktidarı eliyle her geçen gün adaletten, eşitlikten, devlet geleneğinden ve uzlaşı anlayışından uzaklaştırılmaya çalışılıyorken, tüm bunların karşısında lideri ve örgütleriyle asla geri atmadan duran bir CHP var.

Ne yargı sopasıyla hukuktan ve vicdandan uzak yapılan algı operasyonlarına boyun eğiyoruz ne de ülkemizin ve milletimizin gerçek sorunları olan, iktidarın hiç ilgilenmediği yoksulluk ve ekonomik krizin yok sayılmasına, gündemden düşürülmesine izin veriyoruz. Milletimizden aldığımız güç ve her ankette artan destekle birlikte artık kaçınılmaz olan CHP iktidarına da parti parti içi seçimlerimizle hazırlanıyoruz. Buradan çıkacak kadrolar milletin iktidarını kuracak kadrolar olacak. İzmir’de bu seçimlerin bizler için başka bir anlamı daha var. Siyasi bir operasyonla tutuklanan il başkanımız Şenol Aslanoğlu, önceki dönem İzmir büyükşehir belediye başkanımız Tunç Soyer ve tüm tutuklu bulanan yol arkadaşlarımız içinde sandık başına gidiyor, onlar için sürdüreceğimiz mücadeleye yeni neferler katıyoruz. Aynı zamanda bizleri bu siyasi tutuklamalarla yıldırmayı, bölüp birbirimize düşürmeyi planlayanlara da örgütümüz tokat gibi bir yanıt vermiştir.

Şu ana kadar yapılan tüm mahalle delege seçimlerinde tam bir demokrasi şöleni yaşanmıştır. Uzlaşıyla, güç birliği ile ve yoldaşlık bilinciyle delege seçimlerimiz sürmektedir. İl başkanlığımızın temennisi doğrultusunda tek liste ile sandığa giden mahallelerimiz de var kardeşçe ve birlik içinde çift hatta üç liste ile sandığa giden mahallelerimiz de var. Her durumda sandık başında kazanan ve güçlenen Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Amiral gemisi örgüt olan CHP İzmir’e yakışan bu birlik ve beraberlik için, demokrasiyi en çok ihtiyacımız olduğu dönemde yaşattıkları için tüm üyelerimize, yarışan, seçilen tüm delegelerimize ve sandıklarda görev alan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Biliyoruz ki, bizim bu birliğimiz ve her sandıktan daha da güçlü çıkışımız iktidarın canını sıkıyor, moralini bozuyor. Anlıyorlar ki, siyasi operasyonlarla suçsuz başkanlarımızı tutuklasalar da, yandaş medyalarına her gün yalan ve iftiralarla dolu haberler yaptırsalar da, bazı çürük elmaları tehditle ve pazarlıklarla kendi saflarına katsalar da;

CHP başta genel başkanı Özgür Özel olmak üzere, milletle beraber gümbür gümbür AKP kabusuna son vermeye, iktidarı almaya geliyor. Kötülüklerinin sonu yok biliyoruz ama ne onlardan ne de onların operasyonlarından çekiniyoruz. Bizim en büyük güvencemiz partimizi Türkiye’nin birinci partisi yapan ve o gün geldiğinde AKP’nin hesabını sandıkta görecek olan milletimizdir.