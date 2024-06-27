Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Basel IV standartları kapsamında hazırlanan bazı düzenleme taslaklarını kamuoyunun görüşüne sunduğunu duyurdu. Bu düzenlemeler, bankacılık sektöründe daha etkin bir yapı oluşturmayı ve uluslararası standartlara uyum sağlamayı hedefliyor.

Basel IV nedir?

Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Basel Komite), G-20 ülkelerinin bankacılık otoriteleri arasında işbirliğini sağlayan bir platformdur. 2008 küresel finansal krizinin ardından, bankacılık sistemlerinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması amacıyla Basel III uzlaşısı yayımlandı. Bu uzlaşının ardından, Aralık 2017'de Basel IV olarak adlandırılan “Basel III: Finalising Post Crisis Reforms” dokümanı yayımlandı. Bu doküman, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarına yönelik yenilikler getirdi.

Türkiye'nin Basel IV uyum süreci

BDDK, 2009 yılından itibaren Basel Komitenin çalışmalarına aktif şekilde katılım sağladı ve yayımlanan standartları mevzuatlara yansıttı. BDDK'nın açıklamasında, Basel IV ile getirilen yeniliklerin geniş kapsamlı olduğu ve uygulama takvimine uyum sağlanması amacıyla çalışması tamamlanan taslakların kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

BDDK'nın açıklaması

BDDK, “Bu itibarla, Basel Komite tarafından yayımlanan 'Calculation of Risk Weighted Assets for Operational Risk' dokümanı dikkate alınarak mevcut sermaye yeterliliği düzenlemelerindeki operasyonel riske ilişkin mevzuatın yerine geçmek üzere 'Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı', 'Interest Rate Risk in the Banking Book' dokümanı dikkate alınarak bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine ilişkin mevzuatın yerine geçmek üzere 'Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Yaklaşımla Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı' ile 'Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı' hazırlanmıştır” açıklamasında bulundu.

BDDK'nın Basel IV standartlarına uyum sağlamak amacıyla hazırladığı düzenleme taslakları, bankacılık sektöründe daha sağlam ve sağlıklı bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Kamuoyunun görüşüne sunulan bu taslaklar, Türkiye'nin uluslararası bankacılık standartlarına uyumunu güçlendirecek.