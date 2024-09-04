Anne sütü almadan önce yapılan yanlışlar

Yeni doğan bebeklerin sağlığı için ilk 1 saat içinde anne sütü ile beslenmesi çok önemlidir. Ancak bazı geleneksel uygulamalar, bebeğin sağlığını riske atabilir. Örneğin, "anne sütü zehirlenmesin" diye 3 ezan geçene kadar emzirmemek veya sarılık olmaması için şekerli su vermek gibi uygulamalar, bebeklerin sağlığına zarar verebilir.

Sıkı kundaklamanın riskleri

Sıkı kundaklama, bebeklerin bacaklarının düzgün olacağı inancıyla yaygın olarak uygulanır. Ancak bu yöntem, bebeklerde kalça çıkıklığı riskini artırır. Sıkı kundak yerine, bebeklerin sadece dirseklerinden itibaren gevşek bir şekilde sarılması daha doğrudur.

Şekerli suyun zararı

Toplumda yaygın olarak inanılan bir diğer yanlış da bebeklere şekerli su vermektir. Şekerli su, faydalı olmadığı gibi, su zehirlenmesine neden olabilir. Sarılık riskini azaltmak için doktor önerilerini takip etmek en sağlıklısıdır.

Bebek tuzlama tehlikesi

Yeni doğan bebeklerin terlememesi ve ter kokusunun olmaması için yapılan tuzlama uygulaması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bebeklerin vücuduna sürülen tuz, sıvı kaybına neden olarak, beyin kanaması gibi ağır durumlara yol açabilir.

Hıçkırık için limonlu su vermek

Bebeklerde hıçkırık genellikle zararsızdır ve emme hareketiyle kendiliğinden geçer. Ancak, hıçkırık için limonlu su vermek, bebeğin mide mukozasına zarar verebilir.

Göz, kulak ve buruna anne sütü damlatmak

Anne sütü, 3 saatten sonra bakteri üretir ve göze, kulağa veya buruna damlatıldığında enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle, bu bölgelerin bakımı sadece steril serum fizyolojikle yapılmalıdır.

Su içirmek

Anne sütü veya mama ile beslenen bebeklere su verilmesine gerek yoktur. Anne sütü zaten %80 oranında su içerdiğinden, su ihtiyacını karşılamaktadır.

Pişik önlemede pudra kullanımı

Bebek pudrası kullanmak, cildin nemini hapsettiği için pişik riskini artırır. Ayrıca, pudranın solunması, solunum sorunlarına ve ağır akciğer hasarına yol açabilir. Bunun yerine, pişik önleyici kremler tercih edilmelidir.

Bebeklerde memelerde şişlik

Yenidoğan bebeklerde memelerde görülen şişlik, genellikle anneden gelen hormonların etkisiyle olur ve birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolur. Bu durum, tedavi gerektirmez ve şişliklere müdahale edilmemelidir.

Bebeğin el ve ayaklarının soğuk olması

Bebeklerin elleri ve ayakları genellikle soğuk olabilir, bu durum dolaşım sistemlerinin tam olarak gelişmemiş olmasından kaynaklanır. Bebeğin üşüyüp üşümediğini anlamak için ense, göğüs ve sırtını kontrol etmek daha doğrudur.

Kabızlığı olan bebeğe zeytinyağı içirmek

Kabız olan bebeğe doğrudan zeytinyağı içirmek tehlikeli olabilir, zeytinyağı akciğerlere kaçabilir. Bunun yerine, mamalarına veya anne sütüne birkaç damla zeytinyağı eklemek daha güvenlidir.

Emzik ve parmak emme

Emzik kullanımının doğru bir şekilde yapılması, bebekler için uygundur ve uykuya geçişlerde yardımcı olabilir. Parmak emme alışkanlığı ise emzikten daha zor bırakılabilir.

Tırnak kesimi için kırkı çıkmasını beklemek

Bebeklerin tırnakları tırnak yatağını geçmeye başladığında kesilmeli veya törpülenmelidir. Tırnak kesimi için kırkının çıkmasını beklemek gerekli değildir.

Bebek yeşil kaka yapıyor

Bebeklerin yeşil kaka yapması, annenin yeşil sebze tüketmesi, çok fazla anne sütü alması veya demir ilacı kullanması gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve genellikle endişe verici değildir.

Bebeklere şekerli su yararlıdır

Bebeklere şekerli su vermek, iştah açmak veya sarılığı önlemek için yaygın bir yanlıştır. Bu tür uygulamalar, bebeklerin sağlığına zarar verebilir.

Sarı örtü örtmek sarılığı önler mi?

Bebeğin yüzünü sarı örtü ile örtmek, sarılığı önlemez. Aksine, bebeğin yüzünü örtmek, kusma durumunda fark edememeye ve solunum yolunun tıkanmasına neden olabilir.