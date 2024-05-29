İzmir'in sanat arenası, Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin 12. düzenlenişiyle ışıldadı. Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde gerçekleşen tören, duayen tiyatro sanatçılarının ve sanatseverlerin katılımıyla renklendi. Ana sponsor Pasaport Pizza'ya teşekkür plaketi sunuldu.

Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri heyecanı

Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, sanat dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı. Törende 13 farklı kategoride ödül sahiplerini buldu. Onursal jüri başkanı Göksel Kortay ve sanat danışmanı Haldun Dormen gibi isimler de geceye renk kattı.

Özel ödüllerin sahipleri belli oldu

Gecede öne çıkan anlardan biri, özel ödüllerin sahiplerinin açıklanmasıydı. İlber Ortaylı'nın sunumuyla "Sanata Destek Veren Yerel Yönetici" ödülü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a takdim edildi. Ayrıca, Golden Bridge Özel Ödülü Michele Guaraldo'ya layık görüldü.

Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde her yıl verilen "Göksel Kortay Özel Ödülü", bu kez Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na takdim edildi. Belediye Başkanı Tugay, ödülün sanatın geleceği için bir motivasyon olduğunu vurguladı.

Duygusal anların yaşandığı tören

Tören, duygusal anlara da sahne oldu. Özellikle, Bedia Muvahhit Cesaret Ödülü'nün sahibi Oya Başak'ın duygusal anları, salonu alkışlarla doldurdu. Bu yılın ödül kazananları arasında Hamlet, Martı, Son Gece Mahallesi ve Fareler ve İnsanlar gibi yapımlar öne çıktı. Gösterilen başarılar, Türk tiyatrosunun zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.