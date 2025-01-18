Ünlü şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Begüm Polat, yeni şarkısının çalışmalarını tamamladı, sevenleriyle buluşturmak için geri sayıma başladı. Sosyal medyasında her paylaşımı olay olan Begüm Polat, geçmişiyle de hesaplaşma zamanının geldiğini ifade etti. İlk zamanlarında kendisinin de kurtlar sofrasında bir kuzu olduğunu dile getiren Begüm Polat, kimseye minnet etmedim yolum kesildi şarkıcılıktan uzaklaştım, sosyal medyada fenomen olup geri geldim vurgusunu yaptı. Kuzuyu kurt yapan ortamda artık güçlü olduğunu dile getiren Begüm Polat “Kimse inkâr edemez, camiamızda orman kanunları hüküm sürüyor, güçlü güçsüzü yiyor, benide kurt yaptılar” dedi. Bir süre ara verdiği müzik çalışmalarına “Kahpe” isimli şarkısıyla önümüzdeki günlerde dönmeye hazırlanan Begüm Polat sosyal medyasında yaptığı “Kurt çok şey biliyor ama artık bilge susuyor. Yazdığı şarkılarla mesajlarını veriyor. Çünkü kurt, Unkapanı döneminde yapılan kahpeliği de unutmadı, oyunculuk sektöründe ilk başrolünü aldığında önünün kesilmeye çalışıldığını da…

Kurt her şeyi hatırlıyor. Ancak sizden olmadı, sizin “Gidemezsin, yapamazsın” dediğiniz yollarda, karakterini kirletmeden, güçsüz gördüğünü ezmeden, gerekirse okları kendi üzerine çekerek nasıl başaracağını da çok iyi biliyor. Kurt susuyor, ama bu her zaman sessiz kalacağı anlamına gelmez.

“KAHPE” sadece bir şarkı değil, gerçek bir hikaye.

Kurt hikayenin en zayıf halkası görülen kişisiydi.

İlahi adalet, bazı işlerin nasıl teker teker patladığını zaten gösterecek” paylaşımıyla viral olurken sevenlerinide heyecanlandırdı ve bizim kurt geri geldi yorumlarını yaptırdı.

