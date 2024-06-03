Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesindeki Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, geleneksel "İlk Sinemam" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Eceabat'ın Behramlı Köyü'nde unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

Çocukların doyasıya eğlencesi

Sosyal sorumluluk dersi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, köydeki çocuklara ilk sinema deneyimini yaşatmak amacıyla açık hava sineması etkinliği düzenlendi. ÇOMÜ öğrencileri, köydeki anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri ile tüm çocukları davet ederek sinema biletleri dağıttılar.

Hava kararmadan önce ise, öğrenciler çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenledi. Şarkılar söyleyip dans eden öğrenciler, yüz boyama, animasyon şovları ve geleneksel oyunlarla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar.