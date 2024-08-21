Denizli’nin Bekilli ilçesinde bağ bozumu heyecanı başladı. Yeşiloba Mahallesi'nde gerçekleştirilen üzüm hasadına, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Bekilli Kaymakamı Muhammet Öztürk, Yeşiloba Muhtarı Halil Karagöz ve bölge üreticileri katıldı. 2023 yılı TÜİK verilerine göre, Denizli Türkiye'nin üzüm üretiminde 4. sırada yer alırken, Bekilli'de 3 bin 350 hektar alanda 8 bin 425 ton üzüm hasat edildi.

Maksimum verim

Bekilli, Çal, Buldan, Honaz, Baklan ve Güney ilçelerinde yoğunlaşan üzüm yetiştiriciliği, bölgenin uygun iklim ve toprak yapısı sayesinde verimli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Özellikle Bekilli bölgesinde yetiştirilen şaraplık üzümler, pekmez ve şarap üretiminde önemli bir yere sahip. Bekilli’de Çal Karası ve İri Kara gibi ünlü üzüm çeşitleri yetiştirilmekte olup, şaraplık üzümler kilogramı 15-20 TL arasında, sofralık üzümler ise 20 TL'ye kadar alıcı buluyor.

Şarap üretiminde uluslararası başarı

Denizli genelinde yıllık 50 bin ton kapasiteli 18 şarap üretim tesisi bulunuyor. Bekilli’de faaliyet gösteren iki şarap işletmesi, uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan şaraplar üretiyor. Bekilli Kaymakamı Muhammet Öztürk, ilçenin üzüm yetiştiriciliği konusunda sahip olduğu uzun tarım geleneğinin bu başarıda önemli bir rol oynadığını belirtti.

Tarımsal gelişime katkı

Yeşiloba Mahalle Muhtarı Halil Karagöz, yerel üreticilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen uzmanlarla işbirliği yaparak bölgenin tarımsal gelişimine katkıda bulunduklarını vurguladı. Bekilli, üzümün yanı sıra lavanta ve kekik gibi ürünlerle de tarımsal çeşitliliği artırarak yerel ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.