Balıkesir'de Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Büyükşehir ve Altıeylül Belediyelerinde yönetim değişikliği yaşandı. Bu süreçte Belediye-İş Sendikası, Büyükşehir Belediyesi'nde yüzde 50, Altıeylül Belediyesi'nde ise yüzde 90'lık üye kaydıyla yetkili sendika oldu. Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Güney Demirdaş, sendikanın yeni yetki kazanmasını Balıkesir'deki işçi temsilcileriyle bir araya gelerek duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Personel A.Ş, BASKİ ve Altıeylül Belediyesi'nde işçi temsilcileriyle bir araya gelen Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Güney Demirdaş yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Belediye-İş Sendikası, gücünü üyesinden yani tabandan alan, bazı sendikalar gibi talimatla üye yapmayan, Türkiye'nin en itibarlı sendikalarından biridir. Sendikamız, örgütlenme çalışmalarını öteden beri bu anlayışla ve ilkelerle yürütmektedir. 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından, ülkemizin birçok yerinde işçinin anayasal sendika seçme tercihine saygı duyan, emeğe, alın terine önem veren, demokrasiyi ve adaleti ön planda tutan belediye yönetimlerinin işbaşına gelmesiyle birlikte işçi kardeşlerimiz anayasal sendika seçme haklarını kullanarak istedikleri sendikaya üye olmaya başladılar. Bu yerlerden biri de uzun zamandır sendika baskısı altında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesiydi. 3 bin 350 arkadaşımızın çalıştığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde işçi kardeşlerimiz, ilk günden itibaren büyük bir coşkuyla ve kararlılıkla sendikamız Belediye-İş'e üye oldular."