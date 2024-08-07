Kemalpaşa ve Çiğli Belediyelerinde işten çıkarılan toplam 274 işçinin, geri dönebilmek için başlattığı eylemler devam ediyor. Kısa mesajla işten çıkarıldığını öğrenen işçiler hem Ankara'da hem İzmir'deki belediyelerin önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Emekliliğine aylar kala işten çıkarılan Yusuf Çavdar, “Birkaç ay sonra emekli olacaktım. Haber verilmeden işten çıkarıldık, işimi geri istiyorum” diye konuştu.

Çiğli Belediyesinde 147 işçi, Kemalpaşa Belediyesinde ise 127 işçi, gönderilen bir kısa mesajla sürpriz şekilde işsiz kaldığını öğrendi. İşlerini kaybetmenin şokunu yaşayan işçiler, her iki belediye önünde eylem başlattı. Kemalpaşa Belediyesi önünde toplanan işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. İşçiler iki gündür belediye önünde eylem yaparken, Kemalpaşa Belediyesinden herhangi bir yetkili işçilerle temasa geçmedi. İşçiler, işlerine geri dönene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

“Neye göre çıkardılar, hiçbir şekilde bilgi verilmedi”

Genel-İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, işçilerin SGK'dan gelen mesajla işten çıkarıldıklarını öğrendiğini söyledi. Farklı farklı birimlerdeki işlerin işten atıldığını anlatan Özgür Genç, “Bir direniş başlattık 127 arkadaşımızla beraber. Tek bir talebimiz var, işimize geri dönmek istiyoruz ve dönene kadar da vazgeçmeyeceğiz. Bize seçimden önce işten çıkarmaların olmayacağı söylenilmişti. Neye göre çıkardılar, hiçbir şekilde bilgi dahi verilmedi. Şu an muhataplık ilişkisi de kuramıyoruz” dedi.

69 yaşındaki Yusuf Çavdar da işten çıkarıldı

69 yaşındaki Yusuf Çavdar da işten çıkarılan işçiler arasında yer alıyor. Emekliliğine az bir süre kala işten çıkarılan ve beş yıldır Kemalpaşa Belediyesi'nde çalışan Çavdar, işini geri istediğini ifade etti.

Yusuf Çavdar, “Aşağı yukarı emekliliğime 7-8 ay vardı. İşe geri dönmek istiyorum, tek amacım bu. Boyacıydım, sıkıntısız çalışıyordum” ifadelerine yer verdi.

İşten çıkarılan bir başka işçi Kader Dağ da “Benim beş yılım doldu. Hiçbir tutanağım dahi yok. Ne iş verildiyse yaptım. Tuvalet bile temizledim; ama yaptığım işin karşılığı bu değildi. Hakkımla çalıştım; fakat haber vermeden bizi çıkardılar. İşime geri dönmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak işten çıkarılan Yağmur Doğan ise “Kemalpaşa Ören'de kütüphane yetkilisiydim. Kütüphane kapatılmış ve haberim yok. Bende telefonla arayarak işten çıkarıldığımı öğrendim. Kütüphane ben olmadığım için kapalı. İşimi geri istiyorum” dedi.