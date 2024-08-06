Dün gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruşluk bir indirim uygulandı. Bu indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43,51 liradan satılmaya başlandı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Benzine büyük indirim

Gece yarısından itibaren geçerli olan indirimle birlikte benzin fiyatları 1 lira 73 kuruş düştü. Bu indirim, vatandaşların yakıt maliyetlerini bir nebze olsun hafifletecek. Benzin fiyatlarındaki bu düşüş, araç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Motorin fiyatları sabit

Benzin fiyatlarındaki bu önemli indirime karşın motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,64 lira seviyesinde sabit kaldı.