Türkiye’de brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. 23 Eylül 2024 itibarıyla sektörden alınan bilgilere göre, benzine 1,20 TL’lik bir zam yapılması bekleniyor. Bu artış, 24 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olacak.

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42,35 TL

Motorin litre fiyatı: 42,71 TL

LPG litre fiyatı: 25,04 TL

İstanbul

Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı: 41,55 TL

Motorin litre fiyatı: 41,74 TL

LPG litre fiyatı: 25,13 TL

Anadolu Yakası’nda ise benzin fiyatı 41,42 TL, motorin 41,67 TL ve LPG 24,59 TL’den satılıyor. Türkiye’nin diğer büyük şehirlerinde de akaryakıt fiyatları güncellendi.

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,90 TL

Motorin litre fiyatı: 42,19 TL

LPG litre fiyatı: 25,14 TL

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişiklikler göz önüne alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda fiyatlar, dağıtım firmaları arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor. Mayıs 2024 seçimleri öncesinde benzin litre fiyatı 19,76 TL iken, bugün bu fiyat 41 TL'nin üzerine çıktı.

Akaryakıt zammının sebebi

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışların ana nedeni, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar. Vergi artışları ve enflasyon da bu zamların belirleyici faktörleri arasında yer alıyor.